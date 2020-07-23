Названы сроки повышения скоростного лимита на платных трассах в России

Решение о повышении скоростного лимита до 150 километров в час на платных трассах М11 и М4 примут в течение месяца, но для введения новых нормативов может понадобиться больше года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «Коммерсантъ».

Хуснуллин объяснил такие сроки необходимостью внесения изменений в правила дорожного движения и некоторые ГОСТы.

Согласно действующим ПДД, максимальная скорость на дорогах, обозначенных знаком 5.1 «Автомагистраль» не может превышать 110 километров в час. Однако собственник дороги имеет право повысить лимит до 130 километров в час, если «условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью».

На данный момент скорость в 130 километров в час разрешена лишь на некоторых участках платных М11 и М4, Госкомпания «Автодор» обещала ввести такой лимит и на Центральной кольцевой автодороге. На бесплатных федеральных и региональных трассах действует ограничение в 110 километров в час, пишет «Коммерсантъ».

4 июля председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпания планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. Речь шла о трассе М11, Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье и М4 «Дон». Госавтоинспекция сочла возможным поднять скоростной лимит до 150 километров в час. Как заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, необходимо учитывать предел проектирования дороги. Он добавил, что действующие документы по стандартизации сегодня рассчитаны на 130 километров в час.

В конце июня глава Минтранса России Евгений Дитрих говорил, что вопрос увеличения допустимой скорости по ЦКАД до 150 километров в час будет решен до конца года.