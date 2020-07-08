В ГИБДД оценили идею поднять скоростной лимит на платных трассах

Госавтоинспекция считает возможным поднять скоростной лимит на российских платных трассах до 150 километров в час. Так идею «Автодора» оценил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, передает ТАСС.

Понарьин заявил, что необходимо учитывать предел проектирования дороги. По его словам, 150 километров в час — предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой.

Он уточнил, что документы по стандартизации, действующие сегодня, рассчитаны на 130 километров в час. В связи с этим в ближайшей перспективе можно рассмотреть увеличение скорости до такого предела, а с развитием стандартизации, технологии, уборки, ремонта высокоскоростных дорог — до 150 километров в час.

4 июля председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпания планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. В частности, речь шла о трассе М11, Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье и М4 «Дон». Петушенко уточнил, что на обходе Лосево и Павловска скоростной режим будут увеличивать постепенно — сначала он будет поднят до 110 километров в час.

В конце июня глава Минтранса России Евгений Дитрих говорил, что вопрос увеличения допустимой скорости по ЦКАД до 150 километров в час будет решен до конца года.

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