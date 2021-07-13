В МВД допустили увеличение максимальной скорости до 150 километров в час

В МВД России назвали условия для увеличения скоростного лимита до 150 километров в час

В МВД России допустили увеличение скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках трасс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве назвали условия, при которых возможно увеличение максимальной скорости до 150 километров в час для отдельных видов транспортных средств. Для этого необходимо, чтобы собственники или владельцы автомобильных дорог дали свое согласие на введение такой меры. . Кроме того, дорожные условия должны обеспечивать безопасное движение с высокой скоростью.

Ранее автоюрист назвал условие для увеличения максимальной скорости на российских дорогах. По мнению Константина Юркова, чтобы реализовать это предложение, необходимо, чтобы дороги были оборудованы определенным образом. Юрист добавил, что повышение максимально разрешенной скорости не влияет на количество аварий на дорогах.