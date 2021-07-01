Названо условие для увеличения максимальной скорости на российских дорогах

Автоюрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков оценил предложение увеличить максимальную скорость на дорогах до 150 километров в час. Своим мнением эксперт поделился в интервью с «Лентой.ру».

«Я думаю, если дороги будут соответствующего качества и будут оборудованы надлежащим образом, то почему бы нет», — заявил Юрков.

Опираясь на собственную юридическую практику, юрист заявил, что повышение максимально разрешенной скорости не влияет на количество аварий на дорогах.

«На ДТП влияет не то, что водители ездят быстро, а нарушение правил дорожного движения. Не важно, какая скорость будет разрешенной — 60, 80 или 150 километров в час, если водитель нарушает — это создает опасность. Если кто-то будет превышать или перестраиваться с нарушением, не включать указатель поворота, что будет вводить в заблуждение других участников дорожного движения, проезжать на красный свет — вот это будет причиной ДТП, а ни в коем случае не увеличение скоростного порога. Надо просто придерживаться правил, и тогда ДТП не будет», — отметил автоюрист.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля 2021 года вступили поправки в ПДД, расширяющие действие запрещающих знаков, в том числе ограничивающих въезд на отдельные территории для автомобилей определенного экологического класса.