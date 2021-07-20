Обезьяна пристрастилась к алкоголю, забралась в винный магазин и напилась

В индийском штате Мадхья-Прадеш макак забрался в винный магазин и напился ликера. Об этом сообщает издание New York Post.

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На глазах хозяина заведения обезьяна схватила бутылку «Калуа», открыла ее и принялась пить прямо из горлышка. Она игнорировала еду, которую подсовывал ей сотрудник магазина, а когда он попытался отобрать ликер силой, укусила его.

Местные жители утверждают, что хорошо знают этого макака. По их словам, он пристрастился к спиртному после того, как нашел на улице недопитую бутылку с алкоголем.

Макаки-резус — самый распространенный вид приматов в мире. Они встречаются на севере Индии, в Бангладеш, Пакистане, Непале, Бирме, Таиланде, Афганистане, Вьетнаме и на юге Китая. Индийцы считают их священными животными.

В 2020 году сообщалось, что в Индии обезьяна-алкоголик убила одного человека и ранила еще 250. Она стала проявлять агрессию, когда у нее закончился запас спиртного.