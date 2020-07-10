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Десятки диких обезьян устроили набег на деревню и бесчинствовали на улицах

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Кадр: Daily Mail

Жители индонезийского села Лембанг, провинция Западная Ява, пожаловались на небывалое нашествие макак-крабоедов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Каждое утро на улицах Лембанга бесчинствуют от 30 до 50 обезьян. «Мы никогда не видели, чтобы в деревне было столько обезьян, — утверждает один из местных жителей. — Иногда приходила одна или две, но теперь они часто заявляются целыми стаями».

Макаки устраивают набеги на магазины и крадут еду, таскают белье, которое сушится на веревках, и роняют черепицу с крыш. Жители Лембанга связывают набеги со строительством гостиницы, которое ведется в лесу. Агентство по охране природных ресурсов провинции начало расследование.

Макаки-крабоеды — небольшие обезьяны, которые вырастают до 60-65 сантиметров в длину и весят до 8,5 килограмма. Они встречаются в равнинных тропических и мангровых лесах, в том числе вблизи людских поселений. По данным 2011 года, в Лесу обезьян в Убуде жили более 600 макак-крабоедов.

В 2017 году сообщалось, что житель американского города Окала, штат Флорида, пожаловался на группу диких макак-резус, устраивающую набеги на его двор и крадущую еду для оленей. Обезьяны появились в тех местах в 1938 году по вине капитана прогулочного судна, который хотел придать соседнему парку сходство с африканскими джунглями.

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