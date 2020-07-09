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Павиан сбросил человека с четвертого этажа на глазах зевак

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В кенийском городе Найроби павиан сбросил человека с крыши. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда водитель микроавтобуса Диксон Майна (Dickson Maina) попытался забраться на крышу, где засела обезьяна. Позднее он объяснял, что хотел прогнать животное. Павиан вовремя заметил приближение человека и бросился к нему. В результате Майна сорвался и упал с высоты четвертого этажа.

После падения водителю удалось самостоятельно подняться, а очевидцы события помогли ему добраться до больницы и получить первую помощь. У него сломана рука, порезан палец, имеются раны на лице, однако травмы не представляют опасности для жизни.

Павианы — род приматов, широко распространенных в Африке. Длина этих животных колеблется от 40 до 110 сантиметров. Они имеют сложную социальную структуру и координируют защиту стаи от хищников при помощи десятков звуковых сигналов.

В мае сообщалось, что в южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Один из очевидцев снял их на видео.

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