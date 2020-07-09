Павиан сбросил человека с четвертого этажа на глазах зевак

В кенийском городе Найроби павиан сбросил человека с крыши. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

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Инцидент произошел, когда водитель микроавтобуса Диксон Майна (Dickson Maina) попытался забраться на крышу, где засела обезьяна. Позднее он объяснял, что хотел прогнать животное. Павиан вовремя заметил приближение человека и бросился к нему. В результате Майна сорвался и упал с высоты четвертого этажа.

После падения водителю удалось самостоятельно подняться, а очевидцы события помогли ему добраться до больницы и получить первую помощь. У него сломана рука, порезан палец, имеются раны на лице, однако травмы не представляют опасности для жизни.

Павианы — род приматов, широко распространенных в Африке. Длина этих животных колеблется от 40 до 110 сантиметров. Они имеют сложную социальную структуру и координируют защиту стаи от хищников при помощи десятков звуковых сигналов.

В мае сообщалось, что в южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Один из очевидцев снял их на видео.

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