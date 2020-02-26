Павиан сбежал от стерилизации с двумя самками

В австралийском городе Сидней сбежали три павиана: самец, которому хотели сделать вазэктомию, и две самки из его стаи. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

15-летнего вожака стаи павианов везли для операции по стерилизации в крупную сиднейскую больницу. В пути его сопровождали две молодые самки. Предполагалось, что они помогут ему успокоиться перед стерилизацией. Еще четыре самки из той же стаи остались в учреждении в пригороде Сиднея, где разводят обезьян для медицинских исследований.

После прибытия в больницу павианы воспользовались неисправностью автомобильного замка, открыли дверь и вырвались на свободу. «Они хорошенько осмотрели территорию, забрались на парковку и вели себя там куда лучше, чем можно было бы ожидать от павианов», — рассказал министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард.

Обезьян поймали при помощи полицейских и сотрудников сиднейского зоопарка Таронга. Павианам дали успокоительное и вернули в исследовательское учреждение, где живет их стая. В четверг, 27 февраля, вожака снова попытаются стерилизовать.

Вазэктомия — хирургическая операция, которая приводит к неспособности иметь потомство при сохранении половых функций. Применяется в качестве средства контрацепции.

Павианы — род приматов, распространенных в Африке. Имеют сложную социальную структуру и координируют защиту стаи от хищников при помощи десятков звуковых сигналов. В дикой природе павианы живут до 20-30 лет, но в неволе могут доживать до 45 лет.

В 2010 году сообщалось, что группа павианов наелась забродивших ягод и бесчинствовала в одном из самых известных винодельческих хозяйств Южной Африки.

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