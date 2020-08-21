Обезьяны показали поцелуй влюбленных и удивили доктора

Посетитель китайского национального парка запечатлел на видео, как две обезьяны показывали поцелуй влюбленных. Кадрами поделился портал Daily Star.

Мужчина, известный как доктор Фу, стал свидетелем необычного поведения бенгальских макак в зоопарке городского округа Пуэр, провинция Юньнань. На записи видно, как обезьяны прижимаются друг к другу губами, пародируя человеческий поцелуй. Вскоре одна из них замечает, что их снимают на камеру, и с недовольным видом подбегает к Фу.

«Я приехал в Юньнань за лечебными травами и увидел двух целующихся обезьян. Я случайно наткнулся на них. Меня это так удивило, что я решил снять их на видео», — рассказал доктор Фу местным журналистам.

Видео, опубликованное в популярной китайской соцсети Weibo, стало вирусным и собрало пять миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали макак-крабоед попытался раздеть британскую туристку и попал на видео. Инцидент произошел в Лесу обезьян в Убуде.