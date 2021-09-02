Международные резервы России выросли до исторического максимума

Международные резервы России на 27 августа составили 615,6 миллиарда долларов и обновили исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ). Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.

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За неделю, с 20 по 27 августа, резервы выросли на 20 миллиардов долларов. Ключевую роль в приросте сыграли специальные права заимствования (СДР) на 17,5 миллиарда долларов, полученные от Международного валютного фонда (МВФ). Россия направила средства на пополнение резервов, хотя эксперты допускали, что деньги передадут бедным странам или на поддержку Белоруссии.

В конце августа Счетная палата сообщила, что по итогам первого полугодия 2021 года госдолг России вырос до 20 триллионов рублей, что составляет 17,7 процента от прогнозируемого объема ВВП. Стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев пояснил, что уровень внешнего долга остается низким в абсолютном выражении и в сравнении с другими крупными странами.

В конце июля сообщалось, что Минфин потратил с начала 2021 года триллион рублей на покупку валюты, которая перечисляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Эксперты прогнозируют, что к концу года ФНБ пополнится валютой на 2 триллиона рублей.