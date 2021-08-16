Идеи ЦБ поставили под угрозу клиентов российских банков

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в состав которого входят крупные российские банки, назвал угрозой клиентам текущий вид идеи Центробанка (ЦБ) запустить платформу «Знай своего клиента». Она предполагает присвоение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) рейтинга (зеленый, желтый, красный) для борьбы с отмыванием денег, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. 16 августа НСФР направит в ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, комитет Госдумы по финансовому рынку и Совет Федерации комментарии к обновленному законопроекту. В письме отмечено восемь пунктов, требующих доработки, но особую тревогу вызывают три момента: внесудебное ограничение прав предпринимателей, невосстановимый репутационный ущерб при попадании компании в красную зону и дополнительная административная нагрузка на банки в виде передачи больших объемов информации в ЦБ.

Похожие претензии предъявляет Ассоциация банков России (АБР), где недовольны отсутствием четких критериев для отнесения клиентов в красную категорию, предполагающую заморозку средств и даже принудительную ликвидацию организации. Вице-президент АБР Алексей Войлуков указал, что банк оценивает вероятность и предполагает, но для клиента ситуация означает невозможность доступа к средствам во внесудебном порядке на неопределенный срок.

С ним согласен глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов, который призывает четко описать механизмы реабилитации компаний из красного списка.

В июне 2020 года ЦБ представил централизованный информационный сервис — платформу ЗСК («Знай своего клиента») для противодействия отмыванию средств юрлицами и предпринимателями. В конце года документ внесли в Госдуму, но отозвали после отрицательных отзывов от всех ведомств и участников рынка. В середине июня документ принят Госдумой в первом чтении. В ЦБ считают, что в зону риска попадут не более 0,7 процента от общего числа компаний и ИП.

