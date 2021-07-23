Минфин с начала года купил валюту на триллион рублей

Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей. Об этом пишут РИА Новости.

Ведомство пользуется бюджетным правилом, по которому на дополнительные доходы от высокой цены нефти покупает иностранную валюту и золото и перечисляет эти средства в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет Банк России.

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин отметил, что если до конца года значительных коррекций на нефтяном рынке не произойдет, то по итогам 2021 года в Фонд национального благосостояния будет направлено валюты более чем на 2 триллиона рублей.

Ранее Наметкин предупредил, что летом в России может начаться дефицит валюты. Эксперт предполагает, что это может произойти на фоне увеличения покупок валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Но этот дефицит будет краткосрочным, уверен Наметкин. По этому правилу, если нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, Минфин направляет сверхдоходы на покупку валюты. В случае, если нефть оказывается дешевле, — продает.

В мае первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что регулятор не планирует тратить средства ФНБ, считающегося главной российской кубышкой, на зарплаты гражданам. «Временно — да, мы можем раскупорить кубышку, можем за три года проесть наши резервы, но разве это разумная политика?» — отметил он.