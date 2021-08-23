Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник, 23 августа, перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме 18 миллиардов долларов. Это произошло благодаря вступлению в силу решения организации от 2 августа.

Эмиссия в объеме 650 миллиардов долларов распределена между странами в соответствии с квотами. Большую часть получили США — 17,4 процента, у России — 2,71 процента. Всего же на страны СНГ, Грузию и Украину пришлось порядка 25 миллиардов.

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SDR — это искусственное платежное средство, его курс зависит от взаимного курса доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. До нынешнего размещения в обращении находились 290 миллиардов долларов SDR, так что теперь их объем втрое больше.

Россия может добавить полученные средства в международные резервы, однако в нынешних условиях они ей фактически не нужны. Дело в том, что для получения реальных средств SDR нужно либо обменять на валюту в другой стране, либо получить кредит МВФ, но в этом случае фонд обязательно выдвинет определенные требования.

Еще одним способом распределить SDR остается присоединение к клубу государств, которые пожертвуют свою долю другим нуждающимся странам. Однако в этом случае российские средства могут быть выделены, например, Украине.

Ранее стало известно, что помощи в виде SDR по политическим причинам лишились Венесуэла, Мьянма и Афганистан. При этом Белоруссия все же получила 900 миллионов долларов, хотя эксперты ожидали, что МВФ откажется от перевода средств. В числе стран СНГ выгоднее всего помощь окажется для Таджикистана, который теперь увеличит международные резервы на 19 процентов.