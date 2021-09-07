Минфин рассказал о применении 18 миллиардов долларов от МВФ

Замминистра финансов Тимур Максимов рассказал, как Россия использует 18 миллиардов долларов, которые она получила от Международного валютного фонда (МВФ). Средства пойдут в международные резервы страны, сообщил Максимов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам представителя Минфина, полученные деньги станут частью золотовалютных резервов России. Средства не найдут конкретного применения, однако они пополнят государственные резервы, которые уже есть.

«Сам актив — специальные права заимствования (SDR) — ограниченный в своей ликвидности, это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом. Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет», — добавил Максимов.

Ранее стало известно, что международные резервы России выросли до исторического максимума и составили 615,6 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд зафиксировали 28 мая этого года — 605,9 миллиарда долларов.

Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ 23 августа. Эмиссию в объеме 650 миллиардов долларов распределили между странами пропорционально с квотами. Большую часть средств выделили США — 17,4 процента, у России — 2,71 процента. Всего страны СНГ, Грузия и Украина получили около 25 миллиардов долларов.