Деньги от МВФ поступят в международные резервы России

Центробанк направит в международные резервы миллиарды долларов, которые Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ), узнали «Вести.ру».

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По состоянию на 13 августа международные резервы страны составляли 593,8 миллиарда долларов. 23 августа МВФ перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме 18 миллиардов долларов. Эмиссия в объеме 650 миллиардов долларов распределена между странами в соответствии с квотами. Большую часть получили США — 17,4 процента, у России — 2,71 процента.

Эксперты предполагали, что Россия могла бы найти другое применение поступившим средствам. Например, отдать полученные деньги бедным странам или направить их на поддержку Белоруссии.

Транш от МВФ можно обменять на любую свободно конвертируемую валюту. SDR — это искусственное платежное средство, его курс зависит от взаимного курса доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

Также стало известно, что помощи в виде SDR по политическим причинам лишились Венесуэла, Мьянма и Афганистан. При этом Белоруссия получила 900 миллионов долларов, хотя эксперты ожидали, что МВФ откажется от перевода средств. Эксперты навали Россию способной обналичить эти деньги для Белоруссии.