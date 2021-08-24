В США предупредили об угрозе обвала доллара из-за талибов

Главный экономист банка Goldman Sachs и экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нил заявил, что захват «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) Афганистана может угрожать обвалом доллара. Такое мнение он выразил в статье на Project Syndicate.

Банкир отметил, что мировые процессы уже начали подрывать стабильность и главенство американской валюты, а «афганский фактор» может усилить это. Он обратил внимание на то, что доллар переживал серьезные потрясения после Сайгона в 1975 году и Ирака в 2003, однако тогда ситуация была иной, и государства, имевшие возможность повлиять на финансовые рынки, как то Япония, Германия и Китай, сознательно решили допускать колебаний курса по отношению к доллару.

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О’Нил также назвал среди причин затяжное ослабление роли доллара вливания в американскую экономику от Федерального резерва в период пандемии. В настоящее время вектор экономического роста переходит в сторону Азии, а лидирует там Китай. Экономист подчеркнул, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит корзины SDR в пятилетней перспективе, и в случае доминирования юаня неизбежны перемены в мировой валютной системе.

Российские эксперты также рассматривают разные сценарии. Вице-президент Borsell Михаил Никитин отмечает, что единственный возможный сценарий обвала доллара – это втягивание США в масштабную войну. Его слова приводят «Известия».

«Ситуация, которая сложилась в Афганистане, накладывает некоторые репутационные риски на США, однако существенного влияния на курс американской валюты оказать не должна. Дело в том, что доллар США, как и некоторые другие "защитные валюты", как, например, швейцарский франк, являются активами, которые растут в цене вместе с ростом рисков в мире», — добавляет аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

Начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид» Михаил Королюк полагает, что американский банкир оценивает скорее психологические последствия, поскольку ситуация в Афганистане может подорвать уверенность в силе США, а как следствие — в валюте.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме 18 миллиардов долларов. Это произошло благодаря вступлению в силу решения организации от 2 августа. Эмиссия в объеме 650 миллиардов долларов распределена между странами в соответствии с квотами. Большую часть получили США — 17,4 процента, у России — 2,71 процента. Всего же на страны СНГ, Грузию и Украину пришлось порядка 25 миллиардов.

