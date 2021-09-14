В США пригрозили сорвать сроки госназначений из-за «Северного потока-2»

Сенаторы от Республиканской партии США пригрозили сорвать сроки назначений в руководстве министерства финансов страны, если администрация президента Джо Байдена не введет санкции против оператора газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Речь идет о назначении кандидатов на посты руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности. Республиканцы Пэт Туми (Пенсильвания) и Тед Круз (Техас) написали Байдену официальное письмо, где заявляют, что намерены голосовать против утверждений кандидатур до тех пор, пока администрация не введет санкции против оператора.

«Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов», — говорится в письме.

Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн заявил, что Штаты намерены продолжить борьбу против газопровода «Северный поток-2». Хохштайн назвал трубопровод опасным геополитическим проектом и подчеркнул, что он не имеет ничего общего с поставками газа.