Меркель пообещала Польше сохранить транзит газа через Украину

Правительство Германии сделает все возможное, чтобы транзит российского газа через Украину сохранился даже после начала поставок по газопроводу «Северный поток-2». Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает ТАСС.

По ее словам, на эту же задачу нацелены договоренности с США, которые позволили завершить строительство подводной магистрали из России в Германию. В свою очередь глава польского правительства рассказал, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с изменением позиции Вашингтона по газопроводу.

Ранее сегодня, 11 сентября, старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн на киевском форуме YES Brainstorming заявил, что если Москва остановит транзит через Украину, то ее ожидают новые санкции.

Кроме того, он подчеркнул, что в Вашингтоне прекрасно понимают — «Северный поток-2» имеет под собой геополитическое, а не экономическое обоснование, и не имеет ничего общего с декларируемыми целями обеспечить энергобезопасность Европы.

Накануне, 10 сентября, «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2». В воду были опущены соединенные секции второй нитки газопровода, шедшие из вод Дании и от берега Германии. Теперь необходимо провести пуско-наладочные работы и процедуры сертификации.