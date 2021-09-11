США пригрозили России санкциями в случае блокировки транзита газа через Украину

Если Москва заблокирует транзит газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток-2», США примут соответствующие меры. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности американского Госдепартамента Амос Хохштайн, передает РИА Новости.

Советник пригрозил России новыми санкциями, о которых говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина в июле. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона никого не удивит. «Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», — подчеркнул Хохштайн.