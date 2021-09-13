В России сочли оскорбительное для Меркель поведение президента Польши уроком

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил поступок президента Польши Анджея Дуды, который отказался встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, после чего в ФРГ это сочли оскорблением. Он написал в своем Telegram-канале, что Берлин сам потакал амбициям Варшавы, за что и получил «благодарность».

Сенатор подчеркнул, что глава польского государства поступил неуважительно и некрасиво, но принизил тем самым не канцлера, а себя. Он уточнил, что его поведение является хорошим уроком для будущего немецкого лидера.

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«Вместе с тем Германия сама привела Польшу в ЕС, сама потакала ее амбициям и сама носилась с ней как с писаной торбой, чуть ли не подчиняя свою политику требованиям Варшавы в вопросах о санкциях против России. Меркель сама очень прислушивалась к Польше по всем вопросам, кроме "Северного потока-2", — вот и получила "благодарность"», — заключил Пушков.

Ранее обозреватель Филипп Фриц в статье для газеты Die Welt написал, что в Германии сочли поведение президента Польши Анджея Дуды оскорбительным для канцлера Ангелы Меркель. По мнению автора, польский президент оскорбил немецкую коллегу отказом от встречи с ней в Варшаве, хотя мероприятие планировалось заранее. Автор статьи подчеркнул, что таким образом Польша решила ответить канцлеру на то, что она не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин.

