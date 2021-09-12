Россия
 
Последние новости
Британка Радукану победила на Открытом чемпионате США
СК заинтересовался замерзшим в Челябинске пятилетним ребенком
В Москве подросток за рулем сбил женщину и ребенка 
Байден назвал ошибочными попытки США объединить Афганистан
Джо Байден посетил все места терактов 11 сентября
В Киеве заявили о нахождении Украины в состоянии третьей мировой войны
Xiaomi отреагировала на слухи о блокировке своих смартфонов в Крыму
Посол России рассказал о победе талибов над коррупцией в Афганистане
В Минздраве раскрыли главный признак зависимости от алкоголя
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде ответили на угрозы бывшего посла CША на Украине

Пушков назвал угрозы бывшего посла США на Украине в адрес России «сотрясанием воздуха»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков ответил на угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести санкции против России в случае насильственного присоединения Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Хербст слишком сильно переживает за Украину. Он подчеркнул, что все-таки вредно быть послом в Киеве, так как это мешает трезво смотреть на вещи.

Пушков отметил, что американский дипломат сам придумывает несуществующие угрозы и сам героически справляется с ними с помощью угроз в адрес России. Он также задался вопрос, зачем кому-то насильно присоединять Украину. «Да кому такое придет в голову? В ее нынешнем состоянии она не нужна ни НАТО, ни ЕС, а другого состояния не предвидится», — добавил он. Российский парламентарий резюмировал, что угрозы Хербста — это «сотрясение воздуха».

Ранее Хербст описал возможную реакцию Вашингтона на присоединение Украины к России. По словам дипломата, если такое произойдет, Москву ждут серьезные ограничительные меры. «Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», — сказал Хербст и отметил, что подобные меры способны «разрушить» экономику России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экс-посол США описал реакцию Вашингтона в случае присоединения Украины к России
В России увидели плохой сигнал для Зеленского в словах бывшего посла США
Отказ принять Украину в НАТО объяснили боязнью раздражения России