В Совфеде ответили на угрозы бывшего посла CША на Украине

Сенатор Алексей Пушков ответил на угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести санкции против России в случае насильственного присоединения Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, Хербст слишком сильно переживает за Украину. Он подчеркнул, что все-таки вредно быть послом в Киеве, так как это мешает трезво смотреть на вещи.

Пушков отметил, что американский дипломат сам придумывает несуществующие угрозы и сам героически справляется с ними с помощью угроз в адрес России. Он также задался вопрос, зачем кому-то насильно присоединять Украину. «Да кому такое придет в голову? В ее нынешнем состоянии она не нужна ни НАТО, ни ЕС, а другого состояния не предвидится», — добавил он. Российский парламентарий резюмировал, что угрозы Хербста — это «сотрясение воздуха».

Ранее Хербст описал возможную реакцию Вашингтона на присоединение Украины к России. По словам дипломата, если такое произойдет, Москву ждут серьезные ограничительные меры. «Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», — сказал Хербст и отметил, что подобные меры способны «разрушить» экономику России.