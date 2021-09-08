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В России увидели плохой сигнал для Зеленского в словах бывшего посла США

Сенатор Пушков: слова экс-посла США о вступлении Украины в НАТО — плохой сигнал Зеленскому
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Sergey Starostenko/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков увидел плохой сигнал для украинского лидера Владимира Зеленского в словах бывшего посла США в Киеве Джона Хербста, который заявил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие десять лет. Такое мнение сенатор выразил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Зеленскому не удалось добиться ничего по поводу членства в Североатлантическом альянсе ни от канцлера Германии Ангелы Меркель, ни от президентов США или Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

«Причина проста: большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины. И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией. Признание Хербста — еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского», — отметил Пушков.

Сенатор заключил, что даже американскому дипломату, который «маниакально поддерживает» Украину, ясно, что в обозримом будущем в НАТО ее не протащить.

Ранее бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что в ближайшие десять, или тем более пять лет Украину не примут в НАТО, вопрос об этом не стоит. Он объяснил это тем, что альянс боится вызвать раздражение России и имеет собственные внутренние противоречия. Дипломат уточнил, что отказ принять Украину в НАТО в ближайшее десятилетие не означает, что этого не произойдет в принципе, поэтому Киеву следует готовиться к членству и делать то, что альянс требует от своих участников.

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