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Экс-посол США описал реакцию Вашингтона в случае присоединения Украины к России

Экс-посол США в Киеве Хербст пригрозил России санкциями в случае присоединения Украины
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Фото: Stefan Klein / Globallookpress.com

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст описал возможную реакцию Вашингтона на присоединение Украины к России. По словам дипломата, если такое произойдет, Москву ждут серьезные ограничительные меры, передает РИА Новости.

«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», — сказал Хербст в эфире телеканала «Украина 24» и отметил, что подобные меры способны «разрушить» экономику России.

В заключение американский дипломат отметил, что война приведет к большому количеству смертей с обеих сторон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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