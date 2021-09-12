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В Германии сочли поведение президента Польши оскорбительным для Меркель

Немецкая газета Die Welt: президент Польши Дуда оскорбил Меркель отказом от встречи с ней
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Анджей Дуда
Анджей Дуда
Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

В Германии сочли поведение президента Польши Анджея Дуды оскорбительным для канцлера Ангелы Меркель. Об этом написал в своей статье для газеты Die Welt Филипп Фриц.

По мнению автора, польский президент оскорбил немецкую коллегу отказом от встречи с ней в Варшаве. Фриц отметил, что встреча планировалась заранее.

«Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», — говорится в тексте.

По данным издания, польские СМИ за несколько дней до приезда Меркель сообщали, что встреча с Дудой может не состояться, так как последний должен был посетить памятные мероприятия в Катовице.

11 сентября Ангела Меркель заявила по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, что правительство Германии сделает все возможное, чтобы транзит российского газа через Украину сохранился даже после начала поставок по газопроводу «Северный поток-2». По ее словам, на эту же задачу нацелены договоренности с США, которые позволили завершить строительство подводной магистрали из России в Германию.

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