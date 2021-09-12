Еще одной европейской стране предрекли быстрый разгром в случае войны с Россией

RAND: Франция не сможет долго противостоять в войне с Россией

Франции в случае войны с Россией грозит быстрый разгром. К такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра RAND, пишет Forbes.

Утверждается, что вооруженные силы Пятой Республики не обладают достаточными людскими резервами и запасами боеприпасов для длительного противостояния с Россией. Плюсами французской армии назвали современное вооружение, хорошо обученные подразделения спецназа, а также наличие ядерного оружия. Переломить ситуацию смогут США, если вовремя придут на помощь Парижу, резюмирует RAND.

Ничего нового

О войне с Россией говорили политики и военные многих европейских государств. Последним случаем в этом ряду стало высказанное 10 сентября утверждение командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема о том, что в скором времени он ожидает нападения России на республику. По его версии, подобная атака может представлять собой «ограниченное по времени вторжение военных сил, которое будет сопровождаться другими элементами гибридной войны».

Аналогичные заявления звучали и в Латвии. В частности, бывший министр внутренних дел, советник действующего главы МВД Марис Гулбис утверждал, что у России уже давно есть план по «оккупации» Прибалтики, а искать помощи в защите следует у НАТО.

Не отстает в «пораженческих настроениях» и Польша. Например, автор портала Newsweek Polska Мариуш Ковальчик высказал мнение, что нынешняя оборона Польши не позволит продержаться больше двух дней. Он отмечал, что Варшава покупает две батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, чего не хватит даже для защиты столицы, не говоря об эффективной работе реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

В июле эксперт шведского издания Dagens Industri Густав Рейнфельдт заявил, что Россия станет одним из инициаторов будущей войны в Европе. Россия, по мнению Рейнфельдта, живет при авторитарном правительстве, которое стремится «вернуть былое величие», развязав войны в Молдавии, Грузии и на Украине. Он также обвинил Россию в строительстве трубопровода «Северный поток-2», который, следуя логике эксперта, позволит лишить Киев «геополитического преимущества».

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А в Великобритании предложили отключить Россию от платежной системы SWIFT. Профессор Королевского колледжа Лондона, бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле считает, что одна лишь угроза подобного шага со стороны европейских стран сможет удержать Москву от агрессии

Украина уже воюет

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал на полях киевского форума YES Brainstorming о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией. На вопрос модератора о вероятности боевых действий украинский глава допустил такую возможность. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — подчеркнул он. Зеленский добавил, что между двумя государствами уже идет война — информационная. По его словам, медиаполе России сегодня проявляет «неуважение к самостоятельности Украины». Позднее Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это высказывание Зеленского «огульным с отголосками КВН».

В июне опрос, проведенный Центром Разумкова, показал, что подавляющее большинство украинцев считают, что конфликт в Донбассе по своей сути является войной между Россией и Украиной. По данным социологов, такого мнения придерживается 71 процент украинских граждан. Оно превалирует в западных регионах страны (91 процент) и снижается по мере движения к восточным областям (48 процентов). При этом 53,5 процента опрошенных уверены, что территориальный конфликт является следствием «российской агрессии» с использованием «местных боевиков».

Мнение из-за океана

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Бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл выразил мнение, что в возможной войне с Россией и Китаем у США мало шансов на победу. «По сути дела, Америка будет вынуждена воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжет силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их», — предупредил он. Политолог усомнился, будут ли существовать США в случае ядерного конфликта. Митчелл пришел к выводу, что главной задачей Вашингтона должно быть недопущение войны на два фронта, с Китаем и Россией.

При этом, США не допускают возможности довести разногласия с Россией до вооруженного столкновения. По словам Лаврова, западные государства и Соединенные Штаты продолжат «строить козни» против России. Однако он подчеркнул, что ни одна страна не решится на открытый военный конфликт. «У меня нет сомнений, что никто из них, серьезных политиков, даже в мыслях не имеет вероятности доведения всего этого до горячей войны», — заключил Лавров.