Политолог оценил шансы на победу США в возможной войне с Россией и Китаем

Политолог Митчелл: в случае войны с Россией и Китаем силы армии США полностью истощатся

В возможной войне с Россией и Китаем у США мало шансов на победу. Такое мнение высказал экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в журнале The National Interest.

«По сути дела, Америка будет вынуждена воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжет силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их», — так шансы на победу США оценил политолог.

Он усомнился, будут ли существовать США в случае ядерного конфликта. Митчелл пришел к выводу, что главной задачей Вашингтона должно быть недопущение войны на два фронта, с Китаем и Россией.

Политолог отметил, что с 2018 года национальная стратегия страны ориентирована на ведение войны с самым боеспособным противником — Китаем.

Ранее бывший помощник министра обороны США Элбридж Колби заявил, что США должны готовиться к войне с Китаем, если Пекин решится на захват Тайваня. По словам Колби, перспективы американо-китайской войны из-за Тайваня становятся все более очевидными, так как КНР наращивает военную силу в регионе.