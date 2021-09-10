В Эстонии заявили о скором нападении России

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил в эфире телеканала ETV, что в скором времени ожидает нападения России на республику, его слова приводит ТАСС. По словам военного, это может произойти в ближайшие несколько лет.

«Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет», — сказал Херем.

По его версии, подобная атака может представлять собой «ограниченное по времени вторжение военных сил, которое будет сопровождаться другими элементами гибридной войны».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович увидел военную угрозу в интеграции России и Белоруссии. По его словам, объединение оборонной и экономической сфер означает создание Союзного государства де-факто, а не де-юре, что является огромной проблемой, так как прибавляется тысяча километров границы, подверженной военной угрозе.