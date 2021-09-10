На Украине увидели военную угрозу в интеграции России и Белоруссии

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович увидел военную угрозу в интеграции России и Белоруссии, передает РИА Новости.

9 сентября состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, 10 сентября — заседание Совета министров Союзного государства. Были одобрены 28 программ по интеграции.

«Объединение оборонной и экономической сфер — это означает создание Союзного государства де-факто, а не де-юре (...). Это огромная проблема для нас, потому что прибавляется тысяча километров границы, подверженной военной угрозе», — сказал Арестович.

Он заверил, что руководство Украины прилагает усилия для обеспечения национальной безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, однако «это будет самой большой ошибкой РФ». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что слова Зеленского «становятся все более оторванными от реальности».