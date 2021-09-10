В Литве рассказали о превращении России в «Советский Союз 2.0»

Прибалтийским странам «приклеили ярлык "параноиков"» из-за их «неравнодушия» к происходящему в России. Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала в интервью изданию La Repubblica.

Она заявила, что в Вильнюсе на отношения с Москвой смотрят с реалистических позиций. «Мы остаемся начеку не только по историческим причинам, но и потому, что отслеживаем происходящее в непосредственной близости от нас, в России», — объяснила глава правительства

Шимоните также обратила внимание, что превращение России в «Советский Союз 2.0» происходит «беспрецедентными темпами». «Риторика, которая теперь звучит снова и снова, повторяет ту, которую я слышала, будучи советской школьницей. Возникает идея какой-то там великой страны, одержавшей сокрушительную победу над нацизмом», — отметила она. По ее мнению, Россия говорит о прошлом из-за отсутствия достижений в настоящем и будущем.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал условия возобновления диалога между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Он рассказал, что для этого российские власти должны вернуть Украине Крым, завершить войну в Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, а также освободить политзаключенных и разрешить в своей стране деятельность независимых СМИ.