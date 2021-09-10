На Украине заявили о подготовке России к аннексии

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к аннексии части республики. Об этом сообщает LIGA.net.

По словам Буданова, у разведки много лет была информация, что Россия готовится к захвату Крыма.

«Даже из той информации было четкое понимание, что Россия готовится к захвату территории Украины. Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Она обусловлена образовавшейся из-за «агрессивных» действий Кремля пропастью между россиянами и украинцами, отметил украинский лидер.

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович увидел военную угрозу в интеграции России и Белоруссии. «Это огромная проблема для нас, потому что прибавляется тысяча километров границы, подверженной военной угрозе», — сказал он.