Журналист из США Марк Эпископос в статье журнала National Interest оценил шансы Украины в случае военного столкновения с Россией. По его словам, у Киева отсутствуют вооружения, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону.

Обозреватель отметил, что установленные в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную опасность для украинских территорий, поскольку способны поражать цели на расстоянии 400 километров. В то же время российские истребители Су-35 нанесут значительный авиации противника и ключевой инфраструктуре при помощи ракет «воздух-земля» и управляемых бомб.

Кроме того, у Киева недостаточно танков, чтобы противостоять российским Т-90А и самоходным гаубицам 2С19 «Мста». «Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем угрозы», — заключил Эпископос. Он подчеркнул, что любой конфликт не исключает международного вмешательства, способного изменить расстановку сил.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ведение диалога с Россией — главное условие для мира в Европе, без этого он не наступит. Политик назвал главные разногласия между странами: они касаются соблюдения прав человека и территориальной целостности Украины. При этом канцлер отметил и те области, в которых Россия и ЕС успешно сотрудничают. Это, в частности, борьба с изменением климата и контроль ядерных вооружений.