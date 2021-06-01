Лавров заявил о выводах России после угроз Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы, хотя сделала свои выводы из угроз ЕС по поводу отключения от SWIFT. Его цитирует ТАСС.

«Исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения», — заявил министр.

Он добавил, что российские власти делают и будут делать все для того, чтобы надежно обеспечивать интересы России и ее партнеров.

31 мая глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что решение об отключении России от SWIFT может быть принято только единогласно, всеми членами ЕС.

Опасения российской стороны связаны с угрозами Евросоюза. Так, в апреле депутаты Европарламента приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно документу, в случае начала военных действий ЕС обязуется остановить импорт нефти и газа из России, отключить страну от SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов, а также запретить им въезд на территорию стран объединения.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

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