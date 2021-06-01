Мир
 
Последние новости
Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России
Психолог назвала причины позднего рождения детей в крупных городах
Семилетний мальчик за час проплыл полтора километра ради спасения сестры и отца
Учителя-мужчины по всей Испании начали ходить на работу в юбках
Стало известно о задержании десятков сталкеров в районе ЧАЭС
Россиянам предсказали погоду на лето
Популярная российская блогерша рассказала о депрессии и попытках суицида
Подсчитано число умерших из-за глобального потепления
Путин призвал «нежадного мужика» из списка Forbes помочь многодетным
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров заявил о выводах России после угроз Запада

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы, хотя сделала свои выводы из угроз ЕС по поводу отключения от SWIFT. Его цитирует ТАСС.

«Исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения», — заявил министр.

Он добавил, что российские власти делают и будут делать все для того, чтобы надежно обеспечивать интересы России и ее партнеров.

31 мая глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что решение об отключении России от SWIFT может быть принято только единогласно, всеми членами ЕС.

Опасения российской стороны связаны с угрозами Евросоюза. Так, в апреле депутаты Европарламента приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно документу, в случае начала военных действий ЕС обязуется остановить импорт нефти и газа из России, отключить страну от SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов, а также запретить им въезд на территорию стран объединения.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
В ЕС назвали условие отключения России от SWIFT