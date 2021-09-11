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Пушков отреагировал на заявление о скором нападении России на Эстонию

Сенатор Пушков: в заявлении Эстонии о нападении России нет ни смысла, ни логики
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема о скором нападении России на Эстонию. По мнению сенатора, таким образом Таллин хочет выбить себе больше бюджетных средств от Евросоюза. Таким мнением Пушков поделился в своем Telegram-канале.

«Россия нападет на Эстонию? В этом очередном заявлении из Таллина нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию?» — задался вопросом сенатор. Он также подчеркнул, что такие заявления отражают не реальные угрозы, а интересы правящих кругов.

Таким образом, считает член Совфеда, Таллин пытается придать стране важность, которой она не обладает. «Тут эстонский генерал вообще не удержался и проговорился: мол, увеличьте военный бюджет до 6,5 процента ВВП — и мы в одиночку отобьем нападение России! Сами справимся! Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру», — подытожил Пушков.

Накануне Херем заявил в эфире телеканала ETV, что в скором времени ожидает нападения России на республику. «Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет», — заявил генерал. По его мнению, атака будет представлять собой временное вторжение армии и других элементы гибридной войны.

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