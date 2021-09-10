Пушков посоветовал США «не пытаться всюду вмешиваться»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что США вновь выражают недовольство из-за проекта «Северный поток-2» и намерены ему противодействовать.

Однако политик отметил, что Вашингтон не имеет к проекту никакого отношения и не может решать, плоха эта сделка или нет. «После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя», — посоветовал Пушков.

Он напомнил, что США пытались помешать Турции купить у России системы С-400, тоже считая это плохой сделкой. «Известно, чем это закончилось — Турция от систем не отказалась», — напомнил сенатор, отметив, что существуют и другие случаи, которые показывают, что давление со стороны Вашингтона уже не причина, чтобы другие страны действовали вопреки своим интересам.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что американские власти по-прежнему считают проект газопровода «Северный поток-2» плохой сделкой и будут ему противодействовать. Как заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, США говорили об этом и раньше и продолжат вновь об этом говорить.

Строительство обеих ниток газопровода завершилось утром в пятницу, 10 сентября. Об этом в 8:45 по московскому времени заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Для начала поставок следует провести пуско-наладочные работы и сертифицировать трубопровод.