Украина пообещала продолжить борьбу с «Северным потоком-2»

Украина продолжит борьбу с российским газопроводом «Северный поток-2» даже после введения его в эксплуатацию, чтобы не позволить России использовать его в качестве политического оружия против республики и стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров в интервью Agence France-Presse.

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По его словам, защита энергетической безопасности Украины всегда будет в политической повестке властей страны. «Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа», — сказал Никифоров.

10 сентября в 8:45 по московскому времени глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода полностью завершено. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст допустил, что поставки газа по новому трубопроводу начнутся до конца 2021 года, но не 1 октября.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что остановить завершение строительства «Северного потока-2» невозможно, и призвала перестать чинить препятствия проекту.

Впервые украинский лидер обратился к западным странам за гарантиями безопасности по «Северному потоку-2» в июле 2019 года. Перед встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джозефом Байденом в июле 2021 года он подробно раскрыл свои опасения на этот счет.