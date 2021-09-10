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Германия раскрыла статус подготовки к подаче газа по «Северному потоку-2»

Немецкий регулятор не получил необходимые документы по «Северному потоку-2»
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Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Горнодобывающее управление Штральзунда в Германии раскрыло статус подготовки к подаче газа по «Северному потоку-2», заявив об отсутствии необходимой документации для запуска трубопровода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, немецкий регулятор не может выдать разрешение на прием газа, пока не будут предоставлены данные о «герметичности, прочности и наличии необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода». «Названные вами документы пока не предоставлены», — заявил представитель ведомства агентству.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст усомнился в запуске «Северного потока-2» 1 октября. По его мнению, названная дата нереалистична. Эрнст считает, что на получение всех необходимых сертификатов для начала работы газопровода уйдет от нескольких недель до нескольких месяцев.

10 сентября в 8:45 по московскому времени глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода полностью завершено.

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