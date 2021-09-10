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Захарова призвала перестать чинить препятствия «Северному потоку-2»

Захарова заявила, что остановить завершение строительства «Северного потока-2» невозможно
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что остановить завершение строительства «Северного потока-2» невозможно, и призвала перестать чинить препятствия проекту. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, настало время «договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода». «Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — отметила она. Захарова подчеркнула, что сроки начала коммерческих поставок зависят от Германии.

Ранее официальный представитель МИД понадеялась, что газопровод перестанет быть поводом для конфронтации с другими странами после завершения строительства. По мнению Захаровой, «Северный поток-2» — это позитивный пример взаимовыгодного партнерства России и Европейского союза.

По предварительным данным, поставки газа в Европу по новому маршруту запланированы на 1 октября. В Кремле надеются, что завершению проекта уже ничего не помешает.

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