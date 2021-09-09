В МИД понадеялись на прекращение спекуляций по «Северному потоку-2»

Мария Захарова: надеемся, что «Северный поток-2» перестанет быть поводом для конфронтации

Россия надеется, что проект газопровода «Северный поток-2» перестанет быть поводом для конфронтации с другими странами после завершения строительства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

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В ведомстве также надеются на прекращение спекуляций по газопроводу, который не должен быть «предлогом для незаконных ограничительных мер». «Искренне надеемся, [что газопровод] вообще в принципе уйдет из конфронтационной повестки», — добавила дипломат.

По мнению Захаровой, «Северный поток-2» — это позитивный пример взаимовыгодного партнерства России и Европейского союза. К тому же, Москва в любом случае готова продолжать транзит газа через территорию Украины, указала дипломат.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти России надеются, что завершению строительства газопровода уже ничто не помешает. По предварительным данным, поставки по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября. Протяженность газопровода составит 1234 километра при пропускной способности в 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки объекта пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря.