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Польша признала свой провал в противостоянии «Северному потоку-2»

Глава МИД Польши Збигнев Рау: нам не удалось остановить реализацию «Северного потока-2»
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Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Глава МИД Польши Збигнев Рау признал провал Варшавы в противостоянии реализации проекта «Северный поток-2». Его цитирует ТАСС.

«Несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, нам не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», — признал Рау.

Дипломат добавил, что Европейскому Союзу теперь нужно сосредоточить внимание на «недопущении возникновения потенциальных рисков» для безопасности стран объединения. Кроме того, он призвал европейских партнеров не допустить раскола по вопросам относительно «Северного потока-2».

Еще в конце июля замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что строительство газопровода могло бы завершиться и раньше. Однако, поскольку Варшава всячески препятствовала этому, реализация проекта затянулась. «Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — отметил Пшидач.

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