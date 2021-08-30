В Польше заявили о наличии у России планов на «Северный поток-3»

У России есть планы на «Северный поток-3», которые могут быть реализованы после окончания строительства «Северного потока-2». Об этом заявил бывший заместитель главы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев, его слова передает РИА Новости.

Под «Северным потоком-3» Шереметьев подразумевал поток мигрантов, который, по его мнению, может хлынуть на польскую территорию, а потом в ЕС. При этом он не описал, каким образом к этому будет причастна Россия. Также Шереметьев заявил, что президент РФ Владимир Путин добился полного успеха в реализации проекта «Северный поток-2».

Ранее стало известно, что польские силовики задержали 13 человек, пытавшихся разрушить забор на границе с Белоруссией. Это заграждение из колючей проволоки, которое призвано остановить мигрантов. Задержанными оказались 12 поляков и один нидерландец.

Сейчас развивается миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Он начался в мае, когда большие потоки мигрантов из Ближнего Востока и Африки хлынули к границам Литвы с целью получить убежище. Пограничники Польши и Литвы начали задерживать нелегалов и возвращать их в Белоруссию.