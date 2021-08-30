Украинские чиновники завозили в страну мигрантов под видом бизнесменов

Несколько украинских чиновников из Торгово-промышленной палаты попались на легализации нелегальных мигрантов, которых они завозили в страну под видом иностранных бизнесменов. Сообщение об этом появилось на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным спецслужб, госслужащие работали с жителями стран Ближнего Востока и Средней Азии, оформляя им фиктивные приглашения или свидетельства о регистрации брака с украинцами. Это позволяло беженцам беспрепятственно въезжать в Евросоюз или оформлять разрешение на работу в республике.

За свои услуги чиновники просили от одной до трех тысяч долларов с человека. При обыске у сотрудников ведомства изъяли технику и носители, где содержалась информация, подтверждающая их причастность к махинациям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, меру пресечения чиновникам в ближайшее время определит суд.

Ранее на Украине поймали двух пенсионерок, наладивших бизнес по продаже наркотиков на десятки тысяч долларов. По данным правоохранителей, «банду» организовала 73-летняя украинка. Позднее она подключила к распространению веществ 72-летнюю подругу. В квартирах у женщин были найдены сотни упаковок с нелегальными препаратами.