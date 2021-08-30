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В Кремле прокомментировали обновление правил въезда трудовых мигрантов в Россию

Песков: говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов в Россию преждевременно
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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В настоящее время говорить об обновлении правил въезда трудовых мигрантов в Россию преждевременно. Так данную проблему прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

По его утверждению, есть различные предложения от экспертов. «Но решение не принималось», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, назрела ли необходимость в изменении миграционного законодательства.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на стройках в России не хватает 1,5-2 миллионов мигрантов. Он также добавил, что страна сейчас переживает рост строительной инфляции из-за постковидного бума, и потому цены будут только расти. Кроме того, министерство строительства рассматривает возможность ввоза трудовых мигрантов в Россию чартерными поездами — так единовременно можно доставить около тысячи человек.

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