Собянин оценил влияние мигрантов на увеличение инфляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК оценил влияние мигрантов на увеличение инфляции.

По мнению градоначальника, отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции. Вместе с тем, отметил мэр, бизнес адаптируется, а объемы работ не только не уменьшились, но и выросли.

Собянин объяснил, что когда в прошлом году стройки практически на два месяца были закрыты, а также было принято решение о приостановке работ по благоустройству и ремонтам, строительные организации были вынуждены уволить многих работников, что потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы «и все остальное тоже начало расти».

«Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — пояснил мэр столицы.

В том же интервью Сергей Собянин оценил необходимость новых мер поддержки столичного бизнеса. По его словам, на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей. «Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции», — отметил он. Собянин добавил, что самое главное в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать».