Собянин оценил влияние QR-кодов на ситуацию с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил влияние QR-кодов на ситуацию с распространением коронавируса в столице. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам главы города, три недели с QR-кодами значительно улучшили ситуацию с COVID-19: жители стали чаще прививаться и меньше контактировать с инфицированными.

«Во-первых, на порядок больше стали вакцинироваться, а во-вторых, меньше контактировать. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в два раза», — заявил мэр Москвы.

В интервью Собянин также рассказал, что индийский вариант коронавирусной инфекции «дельта плюс» стал причиной всплеска заболеваемости в начале лета. «Это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня "дельта" масштабно зашла и в Европу», — добавил он.