Россия
 
Последние новости
Белорусская легкоатлетка рассказала подробности скандала с попыткой депортации
Популярная плюс-сайз-модель показала фото после похудения на 22 килограмма
Опубликованы старые фото «Лужников» 
Собянин ответил на вопрос об удаленке для школьников Москвы
Оценены расходы на борьбу с пандемией коронавируса в Москве
Собянин перечислил источники доходов Москвы
Французский Rafale победил российский Су-35
Результат Феттеля на Гран-при Венгрии аннулировали
Еще одна европейская страна предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин оценил влияние QR-кодов на ситуацию с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил влияние QR-кодов на ситуацию с распространением коронавируса в столице. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам главы города, три недели с QR-кодами значительно улучшили ситуацию с COVID-19: жители стали чаще прививаться и меньше контактировать с инфицированными.

«Во-первых, на порядок больше стали вакцинироваться, а во-вторых, меньше контактировать. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в два раза», — заявил мэр Москвы.

В интервью Собянин также рассказал, что индийский вариант коронавирусной инфекции «дельта плюс» стал причиной всплеска заболеваемости в начале лета. «Это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня "дельта" масштабно зашла и в Европу», — добавил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить