Собянин объяснил вспышку заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индийский вариант коронавирусной инфекции «дельта плюс» стал причиной всплеска заболеваемости в начале лета. Его слова приводит РБК.

«Весной мало где в мире массово болели "дельтой", и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается», — сказал он.

После масштабного исследования штаммов выяснилось, что за месяц доля случаев заражения вариантом «дельта плюс» подскочила до 80 процентов, рассказал мэр.

«И это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня "дельта" масштабно зашла и в Европу», — добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в городе. Он уточнил, что эти средства защиты можно не носить в транспорте, магазинах и других подобных местах. Требование носить перчатки в общественных местах действовало в Москве с 12 мая 2020 года.

За последние сутки коронавирус выявили еще у 22 804 россиян. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 288 677. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2484 случая), Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1658) и Нижегородской области (535).