Собянин раскрыл решающий фактор для введения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл решающий фактор при принятии решений о введении тех или иных ограничений из-за коронавирусной инфекции в городе. Его слова приводит РБК.

Градоначальник отметил, что главным фактором при принятии решений была заполняемость больничных коек в городе.

Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры Сергей Собянин о главном факторе для введения ограничений

По словам мэра, за несколько недель действия QR-кодов ситуация в столице улучшилась. Он также отметил, что достичь этого удалось благодаря «массовой вакцинации и другим мерам профилактики». Собянин добавил, что количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

Причина вспышки заболеваемости

Собянин заявил, что индийский вариант коронавирусной инфекции «дельта плюс» стал причиной всплеска заболеваемости в начале лета. После масштабного исследования штаммов выяснилось, что за месяц доля случаев заражения вариантом «дельта плюс» подскочила до 80 процентов, рассказал он.

И это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня «дельта» масштабно зашла и в Европу Сергей Собянин о распространении «дельта»-варианта COVID-19

В июле заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что «дельта»-вариант коронавируса, при котором болезнь протекает тяжелее, чем при других мутациях COVID-19, вытеснил все остальные варианты из Москвы.

Расходы

По мнению Собянина, пандемия коронавирусной инфекции в меньшей степени влияет на экономику Москвы. Он отметил, что гораздо сильнее она «влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие».

Мы недополучили 200-250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу Сергей Собянин о расходах на борьбу с пандемией

Собянин добавил, что на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей. Он также подчеркнул, что самое главное в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать». Он напомнил, что, как только ситуация позволила, были отменены QR-коды. Мэр предположил, что по итогам 2021 года общепит может выйти на уровень 2019 года.

Отмена перчаточного режима в Москве

Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Градоначальник уточнил, что перчатки можно не носить в транспорте, магазинах и других общественных местах. Обязательное ношение перчаток в Москве было введено с 12 мая 2020 года.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский согласился с решением Собянина. Он напомнил, что COVID-19 передается по воздуху, и человек может заразиться от покашлявшего носителя вируса.

Здесь маски существенны, особенно когда масочный режим соблюдается всеми Алексей Аграновский об отмене перчаточного режима

При этом вирусолог отметил, что врачам при осмотре пациентов по-прежнему нужны перчатки.

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Постковидная реабилитация

Мэр Москвы на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» заявил, что в ближайшие несколько лет важнейшей задачей с сфере здравоохранения станет реабилитация и профилактика осложнений у граждан, переболевших коронавирусной инфекцией.

Врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко отметила, что реабилитация переболевших COVID-19 — проблема, которая выходит на передний план. «Мы приходим к выводу, что эта болезнь очень часто проходит не без ущерба для здоровья людей, в том числе трудоспособного населения», — сказала она.

По словам Собянина, москвичи, переболевшие COVID-19, смогут пройти реабилитацию после того, как город пройдет пиковые значения заболеваемости.