Собянин раскрыл решающий фактор для введения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл решающий фактор при принятии решений о введении тех или иных ограничений из-за коронавирусной инфекции в городе. Его слова приводит РБК.
Градоначальник отметил, что главным фактором при принятии решений была заполняемость больничных коек в городе.
По словам мэра, за несколько недель действия QR-кодов ситуация в столице улучшилась. Он также отметил, что достичь этого удалось благодаря «массовой вакцинации и другим мерам профилактики». Собянин добавил, что количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.
Причина вспышки заболеваемости
Собянин заявил, что индийский вариант коронавирусной инфекции «дельта плюс» стал причиной всплеска заболеваемости в начале лета. После масштабного исследования штаммов выяснилось, что за месяц доля случаев заражения вариантом «дельта плюс» подскочила до 80 процентов, рассказал он.
В июле заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что «дельта»-вариант коронавируса, при котором болезнь протекает тяжелее, чем при других мутациях COVID-19, вытеснил все остальные варианты из Москвы.
Расходы
По мнению Собянина, пандемия коронавирусной инфекции в меньшей степени влияет на экономику Москвы. Он отметил, что гораздо сильнее она «влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие».
Собянин добавил, что на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей. Он также подчеркнул, что самое главное в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать». Он напомнил, что, как только ситуация позволила, были отменены QR-коды. Мэр предположил, что по итогам 2021 года общепит может выйти на уровень 2019 года.
Отмена перчаточного режима в Москве
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Градоначальник уточнил, что перчатки можно не носить в транспорте, магазинах и других общественных местах. Обязательное ношение перчаток в Москве было введено с 12 мая 2020 года.
Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский согласился с решением Собянина. Он напомнил, что COVID-19 передается по воздуху, и человек может заразиться от покашлявшего носителя вируса.
При этом вирусолог отметил, что врачам при осмотре пациентов по-прежнему нужны перчатки.
Постковидная реабилитация
Мэр Москвы на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» заявил, что в ближайшие несколько лет важнейшей задачей с сфере здравоохранения станет реабилитация и профилактика осложнений у граждан, переболевших коронавирусной инфекцией.
Врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко отметила, что реабилитация переболевших COVID-19 — проблема, которая выходит на передний план. «Мы приходим к выводу, что эта болезнь очень часто проходит не без ущерба для здоровья людей, в том числе трудоспособного населения», — сказала она.
По словам Собянина, москвичи, переболевшие COVID-19, смогут пройти реабилитацию после того, как город пройдет пиковые значения заболеваемости.