Экономика
 
Последние новости
Белорусская легкоатлетка рассказала подробности скандала с попыткой депортации
Популярная плюс-сайз-модель показала фото после похудения на 22 килограмма
Опубликованы старые фото «Лужников» 
Собянин оценил влияние QR-кодов на ситуацию с коронавирусом
Собянин ответил на вопрос об удаленке для школьников Москвы
Оценены расходы на борьбу с пандемией коронавируса в Москве
Собянин перечислил источники доходов Москвы
Французский Rafale победил российский Су-35
Результат Феттеля на Гран-при Венгрии аннулировали
Еще одна европейская страна предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин оценил необходимость новых мер поддержки бизнеса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил необходимость новых мер поддержки бизнеса в беседе с РБК.

По его словам, на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей. «Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции», — отметил он.

Собянин добавил, что самое главное в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать». Он напомнил, что, как только ситуация позволила, были отменены QR-коды. «И сейчас бизнес наверстывает упущенное. Не полностью, но в значительной степени. Я думаю, если не вводить больше никаких ограничений, по итогам года общепит выйдет на уровень 2019 года», — сказал мэр.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева сообщила, что из-за ограничительных мер, действовавших в городе на фоне распространения коронавируса, владельцы примерно 20 процентов заведений общественного питания закрыли бизнес или лишились его, передав другому собственнику.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве оценили число лишившихся бизнеса владельцев ресторанов
Бизнесу в России решили заплатить за приостановку работы в пандемию
В Москве начали действовать новые ограничения по коронавирусу
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
07:0730 июля

Эксперты предрекли россиянам рост цен на автомобили

06:4030 июля

Эксперт раскрыл способ повысить вероятность одобрения банком кредита

06:3030 июля

Бывшие жены главных богачей мира скинулись на благотворительность

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
05:2930 июля

Зеленая энергетика в США обошла атомные станции и уголь

04:5530 июля

В России спрогнозировали рост среднего лимита по кредитным картам

04:0530 июля

Российским пенсионерам рассказали о не требующих оплаты налогах

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
03:0630 июля

Просчет в плане США поставил под угрозу беднейших американцев

02:5730 июля

Импорт российского сырья в США резко вырос на фоне роста цен

02:4930 июля

Россиянам рассказали про скрытые опасности кредитов

Россия
Что изменится в жизни россиян в августе:
индексация пенсий, отмена техосмотра и новые выплаты на детей
«Я такого не видел никогда»
В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
«Три секунды до взрыва вечностью казались»
Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове
Все материалы
Мир
Гражданин США отрезал голову дочери дипломата
Пандемия из пробирки.
Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Бывший офицер американской разведки заявила о превращении США в «СССР 2.0»
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
200 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Бангладеш
Германия введет обязательные тесты на коронавирус для всех приезжих
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой и раскрыл подробности ее отъезда
В Армении решили наказывать за тяжкие оскорбления
В украинской армии женщину впервые назначили командиром
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Все материалы
Экономика
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Не тот гражданин.
Сохранится ли у Дмитрия Цветкова «золотой паспорт» Кипра?
Все материалы
Силовые структуры
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Ловушка для фрау Марты.
Как советский разведчик обольщал жен немецких политиков и получал секреты Третьего рейха
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Объяснена причина продажи Фадеевым прав на Глюкозу и «Серебро»
«Его сверхспособности — идиотские»
Как режиссер «Отряда самоубийц» воскресил главный кинопровал десятилетия?
BadComedian объяснил конфликт Скарлетт Йоханссон с Disney из-за «Черной вдовы»
«Людей станут массово вытеснять»
Кто в ближайшем будущем потеряет работу из-за искусственного интеллекта?
Басилашвили прокомментировал жалобу «Офицеров России» на «Современник»
GSPDНасилие, суицид, наркотики.
За что в России заблокировали крупнейший в мире сайт с текстами песен?
Кристина Асмус взволновала поклонников фотографией в мокрой майке
Все материалы
Интернет и СМИ
В России оштрафовали Google на три миллиона рублей
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени
Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Все материалы
Из жизни
Диетолог развеяла главные заблуждения о питье воды
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
57-летний премьер-министр Великобритании снова станет отцом
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоились будущим сына
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Назван сжигающий на животе жир напиток
Все материалы
Российский блогер разобрал Haval Jolion и назвал его недостатки
Лучшее автомобильное видео июля 2021
Болид Формулы-1 и истребитель и превращенный в велосипед Honda Civic
В США начнут выдавать бумажные автономера из-за нехватки металлических
Чем BMW iX расстроит владельцев X5 и X7? Видео!
Самый дорогой кроссовер BMW уже в России. Почему он стоит 9 млн рублей?
В честь величайшего гонщика Мексики выпущен уникальный Porsche
Chevrolet Tahoe: тест на Ямале
Остался ли верен себе добрый великан Chevy?
Great Wall начал продажи недорогого электрического хот-хэтча
Все материалы
Среда обитания
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Россияне рассказали о любимых местах путешествий с друзьями внутри страны
Дети из реабилитационных центров Приморья создали арт-объекты на тему космоса
В Ростове впервые за десять лет появились птенцы фламинго
Все материалы