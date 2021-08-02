Мэр Москвы Сергей Собянин оценил необходимость новых мер поддержки бизнеса в беседе с РБК.

По его словам, на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей. «Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции», — отметил он.

Собянин добавил, что самое главное в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать». Он напомнил, что, как только ситуация позволила, были отменены QR-коды. «И сейчас бизнес наверстывает упущенное. Не полностью, но в значительной степени. Я думаю, если не вводить больше никаких ограничений, по итогам года общепит выйдет на уровень 2019 года», — сказал мэр.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева сообщила, что из-за ограничительных мер, действовавших в городе на фоне распространения коронавируса, владельцы примерно 20 процентов заведений общественного питания закрыли бизнес или лишились его, передав другому собственнику.