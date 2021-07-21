Бизнесу в России решили заплатить за приостановку работы в пандемию

Субъектам малого и среднего бизнеса, которые приостанавливают работу при ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в регионах, выделят деньги и дадут безвозмездные гранты, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании президента с членами правительства, передает «Интерфакс». Предполагается, что при введении ограничений в период пандемии заплатят и социальным некоммерческим организациям.

Размер гранта в ведомстве решили рассчитывать, исходя из сроков ограничений. На одного работника за две недели простоя полагается половина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если меры продлятся в течение более долгого времени, то грант увеличат пропорционального до одного МРОТ. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение министерства.

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Путин во время совещания ранее также отметил, что в страну возвращается эпидемия коронавируса. Это лето, подчеркнул президент, стало для России очередным испытанием. Глава государства обратил внимание на то, что главная задача сейчас — это увеличение темпов вакцинации.

Московские власти в начале июля приняли решение выделить гранты тем предприятиям, которые сумеют обеспечить быструю вакцинацию работников. Первым 100 организациям, где привьется не менее 60 процентов сотрудников, полностью компенсируют налог на доходы физических лиц, уплаченный за предыдущие 12 месяцев.