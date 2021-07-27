Собянин рассказал о плане реабилитации переболевших COVID-19 в Москве

Москвичи, переболевшие COVID-19, смогут пройти реабилитацию после того, как город пройдет пиковые значения заболеваемости. О таких планах рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Да, конечно, реабилитацией надо будет заниматься. После того как мы немножко отойдем от пиковых значений заболеваемости», — заявил Собянин.

Мэр сопроводил публикацию видеозаписью, на которой главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко подчеркнула, что важной задачей столичного здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее Сергей Собянин заявил, что количество выявленных случаев COVID-19 в столице сократилось на 27 процентов. Мэр выразил надежду, что обстановка с заболеваемостью в Москве стабилизируется и поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом.