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Собянин рассказал о плане реабилитации переболевших COVID-19 в Москве

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Москвичи, переболевшие COVID-19, смогут пройти реабилитацию после того, как город пройдет пиковые значения заболеваемости. О таких планах рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Да, конечно, реабилитацией надо будет заниматься. После того как мы немножко отойдем от пиковых значений заболеваемости», — заявил Собянин.

Мэр сопроводил публикацию видеозаписью, на которой главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко подчеркнула, что важной задачей столичного здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее Сергей Собянин заявил, что количество выявленных случаев COVID-19 в столице сократилось на 27 процентов. Мэр выразил надежду, что обстановка с заболеваемостью в Москве стабилизируется и поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом.

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