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Собянин перечислил источники доходов Москвы

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Фото: Денис Гришкин / Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК перечислил источники основных доходов столицы в нынешних условиях.

По словам градоначальника, в Москве диверсифицированная экономика, «все понемножку» и ярко выраженных лидеров нет. Так, поступления от нефтяного сектора составляют четыре-пять процентов, при том, что «когда-то было 16 процентов». Порядка семи процентов доходов столицы поступает от промышленности.

«А в основном московские доходы — это финансы, услуги, торговля, инновационный бизнес, экспорт», — резюмировал Собянин, подчеркнув при этом, что экономика столицы устойчивая за счет сферы услуг.

Говоря об инфраструктурном кредите в 81 миллиард рублей, который Москве дает Минфин, мэр рассказал, что эти деньги могут быть направлены на развитие железных дорог, в частности, он упомянул создание Московских центральных диаметров (МЦД). «Плюс мы строим целый ряд федеральных проектов, объектов: МГТУ имени Баумана, Инновационный кластер МГУ, Центр управления полетами «Роскосмоса» и так далее», — добавил Собянин.

В том же интервью Собянин оценил необходимость новых мер поддержки бизнеса. По его словам, на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей. «Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции», — отметил он. Собянин добавил, что самое главное в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать».

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